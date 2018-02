Questi i vincitori della SFIDA A MISTERPALMIERI di questo lungo week-end.



TESCU84, che bellissima sorpresa! Un terno pazzesco, sentite. Roba da 32/1!!!!!

Verona-Torino 1/over 2,5 - Sassuolo-Lazio 2/over 2,5 - Sampdoria-Udinese 1



All'88' segna Kane e allora, con il rinvio della Juve, prende corpo la vincita di SANDR0 con Aguero-Kane-Immobile marcatori più il gol di Feyenoord-PSV. Quota ignota perchè di mezzo c'era anche il gol di Dybala (nullo)



Ignoto (come quota) anche il colpo di REDSKILMISTER che si è buttato su un terno di over 2,5/gol con Juve (nulla) - Feyenoord-Psv - RB Lipsia-Colonia.



Anche per DIEGOANTHONY quota a punto interrogativo con la Juve (nulla) e con Portimonense- Porto over 2,5 - Psg-Marsiglia over 2,5 - Arsenal-Manchester City over 2,5 - Sporting Cristal-Comerciantes Unidos over 2,5 - Sampdoria-Udinese 1X - Sassuolo-Lazio X2



Sabato magro ma con la certezza di

LUANO70, che ha messo un'altra tacca con un bel terno a quota 8.5.

Pescara-Cremonese X - Cittadella-Empoli X2 over 1.5 - Leicester-Stoke 1X/over 1.5



NB

Giusto fare almeno una segnalazione per quello che è avvenuto venerdì. Il venerdì di LB92 è stato di quelli che tra due anni si racconteranno ancora. Un terno a 50/1 non è da tutti i giorni. Definirlo fantastico è chiamarlo con il suo nome!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Strasburgo-Montpellier X/under 3.5 - Mainz-Wolfsburg X/under 3.5 - Parma-Venezia X/under 3.5