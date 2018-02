Settimana che ha avuto del magico. E mi sa che ognuno di voi conosce il perchè...Cinque colpi in sette giorni sono una cosa da raccontare ai nipoti. O no?



Andiamo alla sfida a MisterPalmieri. Sabato il colpo della rubrica è stato doppiamente strepitoso perchè nessuno dei nostri baldi eroi era andato alla cassa con la sua proposta. E capita una volta l'anno (magari...) che si prenda una quota 30/1 escluso il bonus!



Domenica invece si è palesato al traguardo ancora SANDR0, che è bravo e lo dimostra spesso. Aveva proposto: Juventus-Sassuolo 1, Cagliari-Spal 1, Atalanta-Chievo 1. Roma-Juventus (primavera) gol. Per una quota che a 6.2/1 era ottima davvero.



Ma non è stato il solo. Bello l'ambo di marcatori Mertens-Hamsik a 6/1. Da parte del nostro amico romanista SIMONE28.



LUANO70 ancora in evidenza con un eccellente terno: Crystal Palace-Newcastle X, Liverpool-Tottenham gol, Monaco-Lione gol. A 7/1. Che è stata la quota più interessante del forum andata a segno (tolte quelle del sottoscritto...WOW)



Che settimanissima!