Due bei colpi sabato nella SFIDA A MISTERPALMIERI.



LUANO70 (con l'assicurazione di FERRI RAFFAELE che copiava la giocata ed è meglio di Gastone di Paperopoli in questo periodo...). Il pareggio di Avellino-Cremonese ha dato sapore a questa bella cinquinozza a quota 11/1



Avellino-Cremonese X



Palermo-Brescia 1X over 1.5



Parma-Novara 1X under 3.5



Sassuolo-Atalanta X2



Chievo-Juventus 2





SIMEONE28 invece è andato sul classico e ha fatto prendere chi si è fidato di lui. Tra l'altro è stato bravo ad azzeccare risultato esatto e quotona (a 9/1 era un sogno e lui assicura che il Betting che frequenta lui lo ha reso possibile... )



Chievo-Juventus 0-2



Domenica invece qualche trappola e tutto è andato per aria. Ma tanto sapete che ci si riprova ogni week-end!