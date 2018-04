CI SIAMO DI NUOVO CON LA SFIDA A MISTERPALMIERI. NON MI DELUDETE CHE CI VEDIAMO IN PRIMA PAGINA LUNEDI'. SEMPRE LUNEDI' VI ASPETTO SUL PEZZO DEL GIORNO DOVE CI SARANNO NOVITA'!



Che Bel Benevento l'altro giorno con il Verona (dei veneti mi vergogno anche soltanto di parlare...). Ma stavolta c'è una Juve che morderà fin dal sottopassaggio e durante la stretta di mano. De Zerbi gioca bene ma qui si tratta di ben altro.



La Fiorentina che non si ferma più arriva a Roma dove trova una squadra che si è fatta male da sola con il fuoco amico, a Barcellona (oltre alle malefatte dell'arbitro, ovvio). Nonostante Alisson vedo un altro over 2.5.



Sampdoria-Genoa ci rimetterà di fronte la Doria da casa o quella da trasferta? Io non faccio differenze e me la prendo lo stesso, visto che anche a Bergamo è stata una Doria più che competitiva. Vincente.



Due gol fortificano la martingala. E sono quello di Cremonese-Foggia in B e quello di Bournemouth-Crystal Palace in Premier League.



In Francia Sir Claudio Ranieri va sull'infuocato terreno del Louis II di Monaco, a pestare erba che brucia. E poi il suo Nantes che ha fatto sette punti nelle ultime otto non sembra, anzi non è più, il Nantes che era una diga per tutti.





I CONSIGLI DI SABATO





Benevento-Juventus 2 (quota 1.22)



Roma-Fiorentina over 2.5 (1.83)



Sampdoria-Genoa 1 (2.79)



Cremonese-Foggia gol (1.70)



Bournemouth-Crystal Palace gol (1.66)



Monaco-Nantes 1 (1.53)





La sestina vale 26.8 volte la posta escluso il bonus.



