Non sarà il più bello ma al momento è il più movimentato. La Serie A è il campionato che si appresta a vivere quattro giornate supermegastraeccitanti. Ogni punto farà la differenza, ogni partita (quelle di questo turno di sicuro) vivrà di vita propria e non diventerà l'allenamento di fine campionato.



Roma-Chievo e Inter-Juventus, in ordine puramente cronologico, daranno un peso agli episodi. E proprio per questo, uscendo da uno Juve-Napoli che ha fatto vedere pochissime conclusioni vere, perchè il "primo non prenderle" era un fondamento, io mi scelgo volentieri l'under 2.5. Più a lungo resisterà lo 0-0 più difficile sarà issare la bilancia degli incontri fino ai tre gol (la Roma poi se li deve tenere per il ritorno contro Salah).



Tutto il contrario in Serie B. Dove, per esempio, la vita di Ascoli-Perugia palpita attorno al cuore di Serse Cosmi, l'uomo di Perugia che deve salvare l'Ascoli (e quindi di gol dovrà chiederne, ai suoi); dove la nuova Ternana si è messa a segnare come fosse il Real Madrid e contro il Pescara può ripetersi; dove tra Cesena e Frosinone sarà complesso vedere le reti come erano al fischio d'inizio.



QUESTE LE MIE IDEE. VALE LA PENA RICORDARE CHE PESANO COME LE VOSTRE. NE' PIU' NE' MENO.



I CONSIGLI DEL SABATO





Inter-Juventus under 2.5 (quota 1.64)



Roma-Chievo under 2.5 (2.07)



Ascoli-Perugia over 2.5 (2.07)



Ternana-Pescara over 2.5 (1.80)



Cesena-Frosinone over 2.5 (2.04)





La cinquina vale 25.8 volte la posta escluso il bonus



