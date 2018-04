ALTRA SFIDA A MISTERPALMIERI DI FINE WEEK-END E DA LUNEDI' VI SI CHIEDERA' QUALCOSA DI VOSTRO IN PIU'. RICORDATEVI DI ENTRARE SU CM!





Questa domenica sembra strana assai. E sarà anche per questo che mi butto su un suggerimento che mai finora...



Tutti handicap? Sì, tutti handicap, perchè no? A cominciare dalla Serie A di Napoli-Chievo e Udinese-Lazio. Alla prima servono punti pesanti e sui clivensi potrebbe scaricarsi la rabbia venuta fuori nel dopo-Sassuolo. A Inzaghino potrebbe bastare (e avanzare...) la Lazio vista in Europa. E l'Udinese vista in Italia...



Due handicap anche in Premier League. Con Arsenal e Chelsea che, onestamente, potrebbero dilagare contro Southampton e West Ham. Troppa differenza in campo, l'handicap si fa voler bene.



La quinta non ve l'aspettereste mai. E' l'handicap di Real Madrid-Atletico Madrid. I blancos sono sembrati in grande momento e non hanno nemmeno la preoccupazione del ritorno con la Juve, dopo aver vinto di tre a Torino. E con un CR7 di questa portata, ditemi cosa serve per fermarlo. Le ganasce?



Mai nemmeno pensata una giocata così alta. E' una di quelle che ci si toglie il pensiero mettendo uno spicciolo. Con grande soddisfazione (e remunerazione) se dovesse uscire...





I CONSIGLI DI DOMENICA





Napoli-Chievo 1/handicap (quota 1.45)



Udinese-Lazio 2/handicap (3.05)



Arsenal-Southampton 1/handicap (2.45)



Chelsea-West Ham 1/handicap (1.80)



Real Madrid-Atletico Madrid 1/handicap (3.00)





La cinquina vale 58.5 volte la posta escluso il bonus.



@calcioepepe