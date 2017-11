Sono ripresi i campionati e quindi anche la SFIDA A MISTERPALMIERI. Tutti al mare la domenica mentre al sabato un vincitore c'è stato. E alla sua prima partecipazione subito Bingo! E' stato Marten1897 dimostrando che se non mette nel mirino le mie opinioni ma se ne fa di proprie sa andare al traguardo con facilità. Ecco la quaterna vincente



Napoli-Milan multigol 2/4



Roma-Lazio gol+over 2.5



Liverpool-Southampton 1



Atletico Madrid-Real Madrid under 2.5



Per una quota totale di 7.12 volte la posta.



Visto il risultato ottimo, mi trovo a ripetere: giusto criticare i miei consigli ma non per partito preso. Molto meglio invece mettere a disposizione di tutti il proprio parere. Alla prossima!