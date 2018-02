Ce ne sono talmente tante che mi piacciono che ho dovuto selezionare. Partendo dalla Serie A. La fissa della domenica non può non essere Sampdoria-Verona. La Samp, leonessa in casa, ha rallentato col Toro ma il Verona è altra musica, quello visto contro la Roma al Bentegodi non era da Serie A.

L'Inter zoppica e continua a pareggiare? Il Bologna zoppica più di lei e continua a perdere? Gol ben pagato. Come gol sembra a volo d'angelo Torino-Udinese.



In Premier League me le prendo tutte e due quelle nate per il gol: Huddersfeld-Bournemouth e Southampton-Liverpool. E vediamo se si può andare a traguardo. Mentre lo United che va in casa del Newcastle mi sembra fatto e finito per cominciare ad accelerare da quando è arrivato Sanchez, domenica scorsa l'ho visto allenarsi e vincere.



IO MI ASPETTO CHE MI CI PORTIATE VOI AL TRAGUARDO. LA SFIDA A MISTERPALMIERI E' QUI PER I VOSTRI CONSIGLI DELLA DOMENICA. LA FIDUCIA PER PORTARVI LUNEDI' IN PRIMA PAGINA C'E' TUTTA!



I CONSIGLI PER DOMENICA:



Sampdoria-Verona 1 (quota 1.48)



Inter-Bologna gol (1.83)



Torino-Udinese gol (1.80)



Huddersfield-Bournemouth gol (1.97)



Southampton-Liverpool gol (1.66)



Newcastle-Manchester United 2 (1.67)



La sestina vale 26.6 volte la posta escluso il bonus.



@calcioepepe