Sabato italiano con tre anticipi, due pesanti sul serio. Non è leggero Udinese-Roma; i bianconeri di Oddo, Cengiz Under, la Roma che risale ma deve trovare continuità all'inizio di un ciclo fiammeggiante. Nonostante l'infortunio di Lasagna, qui non si gioca al risparmio. Soprattutto sotto porta. Mollo Chievo-Cagliari perchè la forma dei clivensi è talmente horror da non far capire nulla. Non è leggero il Genoa-Inter della serata, con Spalletti che deve inventare e Ballardini che ha una formazione che fa paura anche ai mostri.



Spostandoci in Liga, il Barcellona lo aspetto competitivo dopo due pareggi che più brutti non si può. In casa dei baschi dell'Eibar, in gran condizione (ecco perchè si trova la quota blaugrana...).



E' la Serie B, come spesso succede, a "garantirci" (scherzo!) tre over 1.5: a Cesena Foggia e Salerno non dovrebbero far addormentare la gente sulle tribune.



I CONSIGLI PER SABATO:



Udinese-Roma over 2.5 (quota 1.85)



Genoa-Inter over 1.5 (1.40)



Cesena-Cittadella over 1.5 (1.27)



Foggia-Carpi over 1.5 (1.30)



Salernitana-Pro Vercelli over 1.5 (1.33)



Eibar-Barcellona 2 (1.50)



La sestina vale 8.5 volte la posta escluso il bonus.



