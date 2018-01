Milan-Lazio, Napoli-Bologna e Roma-Samp sono i big match della domenica. Il Milan si è riacceso e la Lazio è decollata, partita a tema di reti; il Napoli, anzi Napoli aspetta Verdi per mostrargli che cosa si sia perduto, anche qui reti col colino; Roma-Samp si rigioca a campi invertiti solo qualche ora dopo e bisogna considerare la doppia faccia dei genovesi, che a Marassi sono diavoli e in trasferta pecorelle.

Bella fissa a Torino dove tornano Belotti (in panchina) e Ljajic (titolare): per battere il Benevento ce n'è d'avanzo.



Salto in Serie B dove Cittadella-Frosinone è una grande partita, ma i padroni di casa sono squadra da trasferta esattamente come i gialli capoclassifica. Doppia esterma.

Si chiude con un'altra sfida che si ripete a campi invertiti (quella era di Coppa) poco dopo. Francia, Marsiglia-Monaco, non credo che ci si addormenti, questa è una partita per svegliarsi.



I CONSIGLI PER DOMENICA:



Milan-Lazio over 2.5 (quota 1.85)



Napoli-Bologna 1/1 primo tempo/finale (1.58)



Roma-Sampdoria 1 (1.40)



Torino-Benevento 1 (1.44)



Cittadella-Frosionone X2 (1.49)



Marsiglia-Monaco gol (1.61)



La sestina vale 14.1 volte la posta escluso il bonus



