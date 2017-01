Serie A non di poco conto,aperitivo al gusto di Juventus-Lazio e posticipo di Roma-Cagliari. Entrambe nel mio menu. La prima con una combo 1X/under 3.5, la seconda con la combo 1/over 2.5. A quote potabili.



Palermo-Inter e Pescara-Sassuolo sono match simili. Due che vanno malissimo contro due che si sono ritrovate (il passo falso degli emiliani in Coppa Italia lascia il tempo che trova). Le vittorie esterne non sono malaccio ma nel secondo caso preferisco l'over 2.5.



La Premier è un cioccolatino. Mi piacerebbe anche Southampton-Leicester ma quella chi vuole può giocarsela in singola, il pareggio ci sta. Nella multipla accendo due vittorie con handicap in Arsenal-Burnley e Chelsea-Hull. La prima vede i Gunners ospitare una squadra che in casa è una delle prime ma fuori ha preso solo un punto; la seconda vede Antonio Conte ospitare quella che è la squadra più scadente del lotto.



Chiudo ricordandovi la sfida, inondateci di proposte, consigli, sensazioni. Per andare in prima pagina qui su CM e alla cassa!



I CONSIGLI DELLA GIORNATA



Juventus-Lazio 1X/under 3.5 (quota 1.52)

Palermo-Inter 2 (1.57)

Pescara-Sassuolo over 2.5 (1.80)

Roma-Cagliari 1/over 2.5 (1.45)

Arsenal-Burnley 1/handicap (1.52)

Chelsea-Hull 1/handicap (1.48)



La sestina frutta 70 euro escluso bonus



e in singola



Southampton-Leicester X (3.40)



