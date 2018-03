La partita è Cesena-Carpi, della nostra Serie B. Si è giocata cinque volte e cinque volte non è uscito il pareggio. Questa volta, anche guardando le posizioni in classifica (e considerando pure ciò che i primi hanno buttato via martedì contro la Pro Vercelli) sembrerebbe arrivato il momento giusto. Considerato anche il fatto che nelle ultime sei partite, tre di una e tre dell'altra, di X ne sono uscite ben quattro.



La partita/bis - anche se è il centro della giornata di B - è Palermo-Frosinone. Credo che non sia il caso di perdere altro terreno, soprattutto con una diretta concorrente per la risalita in A. I rosa dovrebbero provare a vincerla ma senza dubbio non possono permettersi di perderla. Ecco perchè il punto lenirebbe ferite recenti. E a novembre finì 0-0. A quelle due aggancio tre over 1.5: Venezia-Ascoli, Perugia-Foggia e Bari-Pro Vercelli.



In Premier League vado con una seconda cinquina ma questa è tutta di gol. Comincia mentre sbucciate la mela, a pranzo. Con il partitone del giorno, Manchester United-Liverpool. Non ve li fate scappare, legateli bene stretti!



SI RIPARTE CON LA SFIDA A MISTERPALMIERI. SONO CONVINTO CHE ARRIVERANNO VOSTRE BUONE NOTIZIE... ANCHE PERCHE' HO VISTO ENTRARE NUOVI AMICI MOLTO BEN EQUIPAGGIATI. FORZA!





I CONSIGLI PER SABATO:



Cesena-Carpi X (quota 3.00)



Palermo-Frosinone X (3.05)



Bari-Pro Vercelli over 1.5 (1.33)



Perugia-Foggia over 1.5 (1.23)



Venezia-Ascoli over 1.5 (1.33)





e inoltre



Manchester United-Liverpool gol (quota 1.66)



Huddersfield-Swansea gol (2.10)



Newcastle-Southampton gol (1.95)



West Ham-Burnley gol (2.10)



Chelsea-Crystal Palace gol (2.23)





La prima cinquina vale 19.9 volte la posta escluso il bonus.

La seconda cinquina vale 31.8 volte la posta escluso bonus.



