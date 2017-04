E' chiaro che più ci si avvicina alla fine dei campionati e più le quote si abbassano perchè in alcuni casi di risultati possibili sembra essercene soltanto uno. Prendiamo la Liga di sabato. Si comincia con il Granada di Adams, che tutto è apparso fuorché una squadra di calcio, andare a prendere le pallate in testa in casa della Real Sociedad. Si continua con il Real Madrid, che farà gli onori di casa al Valencia e poi lo rimanderà battuto. Si conclude con il derby di Barcellona, che praticamente non è più una partita da tanto tanto tempo. Queste sono fisse, strafisse, megafisse. Piccolissime quel che volete, ma non ci si può sottrarre.



Per me la giocata si potrebbe anche concludere con Torino-Sampdoria, l'anticipo di Serie A. Che vedo a occhio e croce come vedevo Fiorentina-Inter. L'over 3.5 mi piace assai e lo consiglio vivamente.



In un sabato di magro rispetto alle quote si può andare con tre over 1.5 di Serie B e chiuderla lì. Spezia-Spal, Ternana-Carpi e Trapani-Entella fanno da condimento. Ma chi vuole si fermi anche a Toro-Samp.



I CONSIGLI PER SABATO:



Torino-Sampdoria over 3.5 (quota 1.97)

Real Sociedad-Granada 1 (1.18)

Real Madrid-Valencia 1 (1.17)

Espanyol-Barcellona 2 (1.18)

Spezia-Spal over 1.5 (1.38)

Ternana-Carpi over 1.5 (1.35)

Trapani-Entella over 1.5 (1.29)



La settina vale 39 euro con 5 euro. Ma la quartina delle prime quattro a 3.20 volte la posta mi sembra il consiglio vero da dare in giornata.



Twitter @calcioepepe



Ragazzi, eccoci alla SFIDA A MISTER PALMIERI. Stavolta mi dovete proprio stupire perché di quotarelle elle elle è pieno, ma sono i colpi a effetto che mi aspetto da voi. Per cui, prima con le partite di questo turno e poi quelle di domenica!