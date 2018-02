Inter-Crotone è l'anticipo serale, in cui il ritorno di Zenga nella Milano che è stata sua e per tanto tempo è senza dubbio il motivo-base. Ma la partita più bella dovrebbe essere nel pomeriggio, tra Sampdoria e Torino. Scoppiano di salute e mi suggeriscono il gol. Esattamente come in Serie B fanno Perugia-Cittadella e Venezia-Bari.



Passo all'Inghilterra, dove c'è un pareggio che mi attira in singola, quello tra Bournemouth e Stoke. Mentre nella martingala che questa volta fila a suon di gol inserisco Brighton-West Ham e West Bromwich-Southampton, due quote che fanno impressione. L'unico pronostico classico è Manchester United-Huddersfield. Mourinho ha preso legnate a Wembley e non può star lì a far di conto mentre le altre si avvicinano. Questa è occasione più unica che rara per riprendere il cammino. E con l'handicap.



DOPO UNA SETTIMANA MOOOOOOLTO INTERESSANTE ARRIVA LA SFIDA A MISTER PALMIERI, TUTTA PER VOI: SABATO SCORSO E' STATA LA VOLTA DI DUE COLPI, VEDIAMO A CHI TOCCA LA PRIMA PAGINA!



I CONSIGLI PER SABATO:



Sampdoria-Torino gol (quota 1.57)



Perugia-Cittadella gol (1.75)



Venezia-Bari gol (1.92)



Brighton-West Ham gol (2.08)



West Bromwich-Southampton gol (2.00)



Manchester United-Huddersfield 1/handicap (1.40)



La sestina vale 30.7 volte la posta escluso il bonus.



E inoltre:



Bournemouth-Stoke X (3.65)



@calcioepepe