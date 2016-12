Se qualcuno mi chiedesse una sola partita da consigliare per domenica, non avrei alcun dubbio. E non sarebbe in Italia, ma in Premier League. A Londra ci sarà Tottenham-Burnley. La squadra di Pochettino arriva dal roboante 3-0 contro l'Hull, sempre in casa. E non può certo fermarsi contro un avversario che sinora ha messo a segno un gol nelle sue sette apparizioni in trasferta, contro i ben 16 incassati. La combo 1/no gol mi pare sinceramente il perno della giornata. A 1.85 non si possono avere esitazioni.



Torno subito in Italia dove c'è da sbizzarrirsi. Ad esempio in Pescara-Bologna, dove mi attira e parecchio la vittoria di Donadoni. Oppure in Napoli-Torino, dove mi affascina l'idea del gol. O ancora nei due posticipi serali, dove non vedo troppi problemi per il Genoa contro il Palermo e dove mi piace il gol anche tra Lazio e Fiorentina. Mi fermo soddisfatto della quota a cui si arriva. A più di venti contro uno è come scalare il palazzo di fronte a mani nude, anche se c'è chi lo fa.



I CONSIGLI DEL GIORNO:

Tottenham-Burnley 1/no gol (quota 1.85)

Pescara-Bologna 2 (3.00)

Napoli-Torino gol (1.63)

Genoa-Palermo 1 (1.53)

Lazio-Fiorentina gol (1.60)



La cinquina vale 110 euro con 5 euro escluso bonus.



Continua la sfida a MisterPalmieri. Date il meglio di voi! Scrivete nei commenti qui sotto le vostre scommesse, quaterne in su (minimo da 5 o 6 contro 1) e andrete in prima pagina lunedì su CM, oltre che alla cassa!