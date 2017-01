Crotone-Bologna è già un bel crocevia. Non so come finirà ma penso che i calabresi segneranno, devono farlo per provare ad avvicinare quelle lontane. Inter-Chievo invece non può essere altro che 1. I veneti hanno preso una cadenza storta e nemmeno fortunata. I nerazzurri in quanto a cadenza e a fortuna non invidiano nessuno, l'Italia è presa (speriamo...).



Si va in England. Quando il Tottenham prende questa camminata non capisco come si possa fermare. A pistolettate? Col bazooka? Non scherziamo. il WBA uscito dalla Coppa con il Derby County non può evitare la gragnuola di colpi. 1/handicap.

Il Burnley in casa è una cartaccia ma il Southampton che ha sconfitto il Liverpool nell'andata di EFL Cup non è da meno. Si segna.

Hull-Bournemouth mi fa vedere nella palla di vetro un bell'over 1.5 squadra ospite. Non male. Ma la giornata di noi italo-inglesi si regge sulla sfida Ranieri-Conte. Il Leicester sarà quello dei giorni belli ma il Chelsea vuol riprendere la strada. Per me gol.



Chiudo tutto con l'apertura della Coppa d'Africa. I padroni di casa del Gabon contro una delle cenerentole, la Guinea Bissau. Impossibile vederci qualcosa di diverso dalla vittoria interna.



I CONSIGLI PER SABATO:

Crotone-Bologna segna squadra casa (quota 1.32)

Inter-Chievo 1 (1.45)

Tottenham-West Bromwich 1/handicap (1.90)

Burnley-Southampton gol (1.90)

Hull-Bournemouth over 1.5 squadra ospite (1.95)

Leicester-Chelsea gol (1.75)

Gabon-Guinea Bissau 1 (1.40)



La settina frutta 165 euro con 5 euro, escluso bonus.



