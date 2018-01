Chievo-Juventus è il secondo anticipo del sabato di Serie A. Nonostante l'esibizione vincente con il Genoa sia stata anonima, non vedo proprio come il Conte Max possa farsi spaventare da una squadra che sembra essersi dissolta, due punti nelle ultime sette.



Al contrario, bella ed equilibrata potrebbe filar via Sassuolo-Atalanta, nel pomeriggio. Iachini ha messo su una squadra di tutto rispetto, ma Gasperini ancor di più. La sua Atalanta non so quanto meritasse di uscire sconfitta col Napoli, qui vado con la doppia esterna.



Chiudo con le italiane scegliendo due over 1.5 in Serie B: Bari-Empoli e Palermo-Brescia sembrano fare al caso nostro.



Nella Liga torna in campo il derelitto Real Madrid, fatto a pezzi dal Leganes, che l'ha estromesso dalla Coppa del Re davanti a un Bernabeu inorridito. Al Mestalla di Valencia occasione per fare una vittima illustre. Qui i blancos o tirano su il capo o muoiono. I gol dovrebbero grandinare, over 3.5.



Salto nella Perfida Albione dove è giornata di FA Cup. Ricordo ancora lo sguardo allucinato di Arsenio Wenger mentre le stava prendendo di brutto dal Nottingham Forest nell'ultimo turno. E va ricordato che il suo Arsenal era campione in carica della Coppa. Questa volta, nello stadio dell'Hull, il Forest trascinerà 4000 suoi tifosi. La cosa pazzesca di questo scontro è che negli ultimi dieci precedenti ben otto volte ha vinto chi delle due giocava fuori casa! La quota c'è, non mi faccio parlare dietro: 2.



Chievo-Juventus 2 (quota 1.36)



Sassuolo-Atalanta X2 (1.30)



Bari-Empoli over 1.5 (1.32)



Palermo-Brescia over 1.5 (1.30)



Valencia-Real Madrid over 3.5 (1.90)



Hull-Nottingham Forest 2 (3.00)



La sestina vale 17.2 volte la posta escluso il bonus



@calcioepepe