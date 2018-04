Questa volta si può esagerare,scegliendo una cinquina tutta italiana che strizza l'occhio.



A partire da Fiorentina-Napoli che non vedo come possa non essere 2, sulla strada del testa a testa per lo scudetto. Atalanta-Genoa è casa Gasperini, lui sa tutto di come vincere questa per tenersi l'Europa League. Così come Donadoni rialzerà la testa con un Milan ferito e che sembra orientato soprattutto alla finale di Coppa Italia. La Spal tornerà a giocare, a segnare e a vincere al Bentegodi? Contro un Verona così malmesso può succedere. Mentre a Benevento scende Tudor con la sua nuova Udinese e i gol non mancheranno.



La "singolona-regalone" è in Premier League. C'è in programma l'ultimo (almeno per adesso) Mourinho-Wenger. Guardiamo i precedenti: una vittoria di Arsenio, sette i pareggi, otto vittorie dello Specialone. Che qui se la gioca in casa e soprattutto in mezzo ad "anda e rianda" dell'Arsenal in Europa League, atteso da un Atletico Madrid al fulmicotone. Se non è un regalo questa, allora vuol dire che i regali non esistono più.



NB Da qui si riescono a vedere i canini insanguinati del Mourinhone...



MI SEMBRA CHE QUESTA SFIDA A MISTERPALMIERI POSSA CARICARSI A PALLETTONI. MA COME SEMPRE DIPENDE DA VOI. CHE IN SETTIMANA AVETE FATTO VEDERE DI ESSERE GIA' IN FORMA MUNDIAL! DAI CHE LA PRIMA PAGINA DI LUNEDI' ASPETTA I VOSTRI BOTTI!





I CONSIGLI DELLA DOMENICA



Fiorentina-Napoli 2 (quota 1.50)



Atalanta-Genoa 1 (1.33)



Bologna-Milan gol (1.96)



Verona-Spal 2 (2.30)



Benevento-Udinese over 2.5 (1.80)



La cinquina vale 16.1 volte il bonus escluso il bonus



e inoltre



Manchester United-Arsenal 1/handicap (quota 2.10)



@calcioepepe