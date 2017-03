Una partita entra nel radar. Ma è una partita che si fa particolare per i suoi numeri. E' Reggiana-Pordenone del Gruppo B di Lega Pro; mette di fronte due avversari in piena zona play off, con cinque punti di vantaggio per gli ospiti, quarti con gli emiliani quinti. Ebbene, nel ruolino recente del Pordenone, ovvero nelle ultime nove partite non c'è un pareggio. Se poi andiamo a guardare in trasferta bisogna andare sedici partite indietro (!) per arrivare al pareggio di Coppa Italia a Terni. Era il 7 agosto di un anno fa, non so se mi spiego.



Per di più nella storia incrociata dei due club non esiste un solo pareggio: tre vittorie su tre per il Pordenone, di cui una fuori casa. Beh, se non è questo il momento di pronosticare una X non so cosa debba succedere per vederne materializzarsi una tra queste squadre.



I CONSIGLI DELLA GIORNATA



Reggiana-Pordenone X (quota 3.15)



Twitter @calcioepepe