Nel Boxing Day di Premier League hanno vinto tutte le altre big. Quindi la parola d'ordine è facile. Per il Liverpool è: tre. Come i punti che devono arrivare per forza al termine di questa partita. Con un avversario che addirittura si prese la briga di rifilare un 6 a 1 proprio nel giorno dell'addio di Steven Gerrard ai rossi. Ma le altre cinque sfide sono andate tutte ai rivali più forti, Solo nella semifinale di Coppa di Lega fu 1-0 per Arnautovic e c. che però poi vennero eliminati. Firmino guida ubriaco? Coutinho non sta bene? E' uguale. Mi prendo l'1/over 2.5.



Saltando in Belgio. Dove nel pomeriggio c'è il deby dei nomi tra Genk e Gent. I padroni di casa hanno subito trenta gol, gli avversari ne hanno fatti trentuno. In diciannove o venti partite che siano vi sembrano pochi? Over 2.5 e passa la paura.

Si chiude con lo Standard Liegi in casa del Saint Truiden. I primi hanno messo a segno trentaquattro gol sinora. In diciannove partite è un'enormità. E quindi avete capito tutto.





I CONSIGLI DELLA GIORNATA



Liverpool-Stoke 1/over 2.5 (quota 1.75)

Genk-Gent (1.95)

St.Truiden-St.Liege (2.05)



Il terno vale 35 euro con 5 euro.



Twitter @calcioepepe