Tornano i campionati, dopo la "pausa mondiale" con annesse amichevoli. Oggi guardo nella palla e mi piace andare sullo stesso pronostico in tre partite.



Prima e seconda della Serie B, Spal e Frosinone, dopo lo scontro diretto a Ferrara sono impegnate fuori casa, ad Avellino e Cesena. Dopo le energie fisiche e nervose spese nell'ultimo turno è possibile ipotizzare una giornata più tranquilla. Avellino e Cesena sono tappe in cui è impossibile non pensare che un pareggio farebbe felici le squadre padroni di casa. Per cui, ricordando la massima citata dal Gigi nazionale che parlò di "meglio due feriti che un morto", penso che i due pareggi possano essere ben giocati. In più, Frosinone ed Avellino si incontreranno già lunedì sera nell'anticipo della giornata infrasettimanale.



Quasi lo stesso motivo nell'anticipo di Bundesliga, con Hertha ed Hoffenheim, ovvero quinta e quarta in classifica, faccia a faccia. Molte le assenze da una parte e dall'altra. E' vero che i berlinesi hanno la grande opportunità di portarsi a due punti dalla zona Champions League ma è anche vero che l'avversario ha perso soltanto a Wolfsburg e Lipsia, rimettendosi poi in carreggiata (nelle ultime due trasferte sono arrivati due 1-1).



Il modo per gestire i tre pareggi? Tre singole (basterebbe prenderne una per vincere poco) e poi, per chi volesse preferire il gioco d'attacco invece che quello difensivo, anche i tre ambi e il terno. Incrociando tutto l'incrociabile.



I CONSIGLI DELLA GIORNATA



Avellino- Spal X (quota 3.15)

Cesena-Frosinone X (3.05)

Hertha-Hoffenheim X (3.30)



Twitter @calcioepepe