Un cippino per vedere anche come la pensa Kyappy, che voi giustamente leggete e seguite.

Di italiane gioca solo la serie D, con Nocerina-Vibonese. Gli ospiti sono quattro punti sotto ma hanno giocato due partite in meno. Per questo non capisco tutta la differenza che c'è nelle quote. Il 2 mi vede in prima fila.

Così come tra i cadetti di Spagna ci sono due vittorie esterne che affascinano. Gimnastic-Granada e Oviedo-Tenerife hanno bei numeri e buone quote. Con tre singole si fa qualcosa di estremamente difensivo. Ma che ha un suo perché.



I CONSIGLI PER MERCOLEDI':



Nocerina-Vibonese 2 (quota 4.20)



e inoltre



Gimnastic-Granada 2 (2.70)



e inoltre



Oviedo-Tenerife 2 (3.80)



@calcioepepe