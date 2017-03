Questo sabato è Roma-Napoli. Punto e accapo. E non è una partita come le altre. E' una partita che ha conti in sospeso. E non parlo certamente dei peggiori, quelli nati fuori dal campo. Ma conti in sospeso con la stagione, dal punto di vista calcistico. In definitiva, due squadre sull'orlo di una crisi di nervi. O almeno, sull'orlo. Perchè entrambe hanno preso lo schiaffone che lascia il segno indelebile, che è quello a un mese di distanza da una possibile rivincita, in Coppa Italia. Quello della Roma poi nel derby, che riporta la mente a un 26 maggio mai così rivissuto sulla propria pelle. In più il Napoli ha in carnet anche il conto in sospeso più importante, quello di CL con il Real Madrid.

Partita pazzesca, messa in calendario proprio adesso da un mago del brivido. Ecco perchè la mia proposta si basa solo sulla gara dell'Olimpico. Credo che possa diventare una girandola impazzita. E che a un gol possa succederne un altro. Proprio perchè saranno i nervi a muovere le gambe. Anche se, in un momento simile, Spalletti e Sarri faranno l'impossibile per distogliere l'attenzione dei propri giocatori da quello a cui si deve non pensare. Per non fare altri danni.

Resta il fatto che l'over 1.5 primo tempo, l'over 3.5 e l'over 4.5 possano essere mai meglio giocati che in questa occasione. Dimenticavo, il Napoli ha perduto all'andata in casa per 3 a 1. E quindi sarebbe sempre dietro la Roma in un possibile arrivo alla pari. Ecco un altro motivo per cui oggi il pareggio sembra davvero la cosa più insulsa. Per entrambe.



I CONSIGLI DELLA GIORNATA



Roma-Napoli over 1.5 primo tempo (quota 2.30)

Roma-Napoli over 3.5 (2.40)

Roma-Napoli over 4.5 (4.30)



