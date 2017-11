Soltanto un cippino per questo martedi' che ci regala partite di Serie C, nel pomeriggio. Solo per appassionati. Siamo nel Gruppo C, le tre sfide che prendo in esame cominciano tutte alle 18.30.



Juve Stabia-Francavilla, guardando i ruolini delle due, potrebbe essere gol, la media che tengono in fatto di realizzazioni porta a pensare quello.



Lecce-Casertana ha quote da vittoria della capolista e questo non ci piove. Ma i campani in trasferta sanno farsi rispettare e quindi qui mi appunto sulla vittoria di misura e cioè la X/handicap.



Si chiude con Reggina-Siracusa, i siciliani fuori casa mettono paura, restando su quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque. La X2 è ben pagata.



I CONSIGLI DEL MARTEDI'



Juve Stabia-Francavilla gol (quota 1.87)



Lecce-Casertana X/handicap (2.45)



Reggina-Siracusa X2 (1.60)



Il terno vale 7.33 volte la posta.



