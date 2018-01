Diciotto gol nelle quattro partite in cui si sono incontrate. Più il diciannovesimo arrivato nei tempi supplementari (Coppa del Re, 2003). Credo che basti per dire che quando Leganes e Real Madrid si trovano è cataclisma. Io ho visto con i miei occhi Real-Villarreal (Liga) di sabato scorso: un bombardamento alla porta del Sottomarino che poi ha vinto di ripartenza. Se il Real ha ancora le narici fumanti dell'altro giorno, qui i gol li contiamo con la calcolatrice. Questa volta voglio fermarmi a questa partita. E per la prima volta sfodero una TRICOMBO che per me è assolutamente fattibile. Ovvero 2/gol/over 3.5.



La quota? A 4.10 volte la posta.



PS. Siamo in Coppa del Re, gara di andata dei quarti di finale. CR7 se la dovrebbe vedere dal salotto di casa sua. Ma credetemi: chi andrà in campo (ve ne dico uno che a me fa impazzire, Asensio) farà il suo e molto di più. Perchè la sconfitta col Villarreal è stata la più pazzesca che abbia mai visto. E questo Real Madrid sarà pure in crisi galoppante, a milleduecento punti di distanza dal Barcellona, ma se sfoga sul campo la sua rabbia, sotterra il Leganes. E in più: con una Liga così amara, la Coppa del Re diventa un trofeo importante. Anzi, molto importante. Da alzare in faccia a Valverde. Potendo...





I CONSIGLI DI GIOVEDÌ





Leganes-Real Madrid 2/gol/over 3.5 (quota 4.10)



@calcioepepe