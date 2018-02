Proprio una bella sfida questa di Serie B tra la Cremonese e il Bari. Anche se i primi vanno meglio fuori casa al contrario dei secondi. I numeri di reti fatte e subite ci indicano la strada del gol, non credo a un copione troppo bloccato.

Francia. Con i numeri da trasferta del Digione (ultimo nella speciale graduatoria!) e quelli del Monaco, non posso che lanciarmi su un bell'handicap per i monegaschi, che sono rulli compressori sottoporta e in questa occasione non dovrebbero proprio smentirmi.

Girona-Leganes non è il massimo della Liga. Due squadre tranquille, anche troppo, cui manca tutto per issarsi nella lotta per l'Europa, cosa che non spetta a loro. In più il Leganes è rimasto male per non aver tagliato il traguardo della finale di Coppa del Re, che si è disputato col Siviglia. Ci si potrebbe anche addormentare, l'under è la strada da fare. Anche perchè entrambe vengono da sconfitte.

La Samb (Gruppo B della Serie C) è tutto meno che una squadra casalinga. Infatti, è prima nella graduatoria per punti in trasferta. Ogni gara in casa è un boccone tosto per lei. Contro il Mestre che non è fatto di mostri spingersi all'under 2.5 non è una impresa da coraggiosi ma da assennati sì.

I CONSIGLI DI VENERDI'

Cremonese-Bari gol (quota 1.91)

Monaco-Digione 1/handicap (1.75)

Girona-Leganes under 2.5 (1.54)

Sambenedettese-Mestre under 2.5 (1.54)

La quaterna vale 7.92 volte la posta

