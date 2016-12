In primis i miei auguri più sentiti a tutti voi che seguite CM e questa rubrica. E sono auguri veri, fuori dal gioco, dalle scommesse, dai consigli. Poi si rientra sul panorama pallonaro del giorno e si va a guardare tra le pieghe della Serie B: propone una vigilia che di magro non ha granchè. Anzi.



La fissacciona del giorno appare la vittoria del Cesena con il Trapani, in quello che nessuno avrebbe mai pensato che diventasse uno scontro-playout. Cosmi è andato, ora è tutto diverso, la botta può essere pesante, da colpo di frusta. I romagnoli non possono perdere altro tempo, oggi devono fare sul serio ma sul serio sul serio.



Ascoli-Bari è l'altra partita sulla quale metto la mano sul gol. Sperando di ritirarla tutta intatta. Mi sembra una ottima scelta. Poi mi dirigo su quattro OVERINI, così ormai li chiama in gergo la folla calcistica. Se le mie scelte vi piacciono fatele vostre. Sennò andate con le vostre intuizioni. Perché come avete visto nella rubrica scrive gente che spesso ci prende, dall'occhio lungo. A prestissimo dal Mister, ovvero me stesso, che si appresta a scartare. Sotto l'albero.



I CONSIGLI DEL GIORNO:

Cesena-Trapani 1 (quota 1.80)

Ascoli-Bari gol (1.75)

Carpi-Verona over 1.5 (1.38)

Entella-Novara over 1.5 (1.37)

Frosinone-Benevento over 1.5 (1.35)

Perugia-Latina over 1.5 (1.37)



La sestina vale 55 euro con 5 euro, escluso bonus.



Twitter: @misterpalmieri