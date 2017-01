Oggi si va di combo. Perchè mi sembrano quote possibili in una multipla. Via con Roma-Sampdoria, l'ultima rimasta nel tabellone di Coppa Italia. La nuova Roma senza Salah segna meno e non prende gol. Allora come vedete la combo 1X/under 4.5 a 1.38? Io benissimo. E non ho dubbi che possa aprire i consigli del giorno.



Sempre di combo anche su Senegal-Zimbabwe in Coppa d'Africa. I primi hanno già tre punti, i secondi hanno meravigliato pareggiando con l'Algeria di Mahrez. Anche qui la 1X di prammatica ma seguita dall'under 3.5.



Chiusura con le due partite di Copa del Rey, andata dei quarti di finale. In Atletico Madrid-Eibar viaggio su un possibile over 2.5 mentre Real Sociedad-Barcellona mi propone un bel segna gol squadra casa. I baschi stanno facendo una stagione con i baffoni e non mi stupiranno se da questa partita usciranno almeno con una rete.



I CONSIGLI DELLA GIORNATA



Roma-Sampdoria 1X/under 4.5 (quota 1.38)

Senegal-Zimbabwe 1X/under 3.5 (1.39)

Atletico Madrid-Eibar over 2.5 (1.80)

Real Sociedad-Barcellona segna gol squadra casa (1.42)



La quaterna vale 24 euro con 5 euro.



Twitter @calcioepepe