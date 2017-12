Chi avrebbe mai pensato di aprire il sabato di Natale con Real Madrid-Barcellona a pranzo? Eccola, alle 13.00, mentre Lazio-Crotone è partita già da 30'. Basta guardare gli ultimi venti scontri diretti per vedere che il no-gol è capitato (e il verbo usato mi pare quello giusto...) solo due volte, il dieci per cento quindi. Capito che intendo?



Ma la giornata, o meglio la serata è quella di Juventus-Roma, che invece si fonda su altri basamenti. La Roma è la squadra di Alisson, portiere tra i migliori d'Europa per quanto riguarda gare concluse senza subire gol. Dopo la Coppa Italia torna lui e torna la Roma titolare. La Roma che però ha da farsi perdonare una cosa: non ha mai fatto un punto che sia uno allo Stadium. Vedo una partita superbloccata come fu Juve-Inter. Tutte e due sanno che perdere costerebbe troppo.



Su queste due basi appoggio il mio pronostico. Piovono a seguire le altre, che sono: la succitata Lazio-Crotone 1, Genoa-Benevento 1, Milan-Atalanta over 2.5 e Manchester City-Bournemouth 1/handicap. Una sestina che potrebbe sembrare facile e che paga oltre dieci volte la posta escluso il bonus. Però...



PS I MIEI AUGURI PIU' SINCERI A TUTTI







I CONSIGLI DI SABATO





Juventus-Roma under 2.5 (quota 1.85)



Real-Barcellona gol (1.35)



Lazio Crotone 1 (1.23)



Genoa-Benevento 1 (1.42)



Milan-Atalanta over 2.5 (1.85)



Manchester City-Bournemouth 1/handicap (1.29)





La sestina vale 10.4 volte la posta escluso il bonus



