Quattro i recuperi in Serie B. Non proprio uno più bello dell'altro ma quasi. Si comincia da Foggia-Empoli, due delle squadre che giocano al momento il miglior calcio della categoria. Nelle ultime quattordici partite dei pugliesi ci sono stati soltanto tre under 2.5: basta questo per capire che aria tira?



Si chiude con Parma-Palermo, quarta e terza in classifica anche se a sette punti di distacco. Entrambe volano (dodici e tredici punti nelle ultime cinque). Naturale pensare che vogliano passare un'altra giornata da imbattute, il pareggio sembra la parola d'ordine che può aprirci le porte.



In questa Pasquetta c'è una partita che non si può proprio trascurare. Andiamo a vedere i precedenti di Reggiana-Sudtirol, Serie C Gruppo B. Da quando questa partita si gioca e cioè dal 2010 ci sono state undici sfide e ben otto pareggi!. Se poi andiamo ad analizzare da vicino la posizione in classifica delle due (padroni di casa terzi, ospiti un punto dietro con una gara in più) capiamo al volo che il pareggio ci sta bene. Anche nel 2018. Per proseguire una serie davvero inusuale.





I CONSIGLI DI LUNEDI'





Foggia-Empoli over 2.5 (quota 1.72)



Parma-Palermo X (3.10)





e inoltre





Reggiana-Sudtirol X (quota 3.20)





L'ambo vale 5.33 volte la posta





