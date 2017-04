Dopo Juventus-Barcellona tutto sembra meno importante. E forse è così. Ma certo che Bayern Monaco-Real Madrid è da sola una partita che - se si potesse - si dovrebbe prendere l'aereo e andare per poi dire: "C'ero anch'io, quella sera!". Lewa contro Cristiano Ronaldo è la classica apertura dei giornali, uno contro l'altro. Ma è la verità. Siamo di fronte alle massime autorità tolto Messi. Il polacco è la mia punta di riferimento, per come si muove, realizza e manda in gol i compagni. Giocatore fantastico e oltretutto stella che non fa le bizze. Fantastico al quadrato. Poi c'è Carletto che di Madrid conosce anche le porte girevoli da che parte girano. Per me la serata è da raddoppio in ghingheri, l'altra partita è Atletico Madrid-Leicester. Ho visto i "traditori" di Ranieri prendere gol a Liverpool (contro l'Everton) come se non ci fosse stato un domani. Contro quel diavolo di Griezmann non si salvano neanche se arriva la grandine.



I CONSIGLI DELLA GIORNATA



Bayern Monaco-Real Madrid 1 (quota 1.80)

Atletico Madrid-Leicester 1 (1.30)



L'ambo vale 2.34 volte la posta (!!!!!!)



Twitter @calcioepepe