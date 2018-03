1) Buona Pasqua al quadrato visto che la giornata Santa è oggi!



2) Niente SFIDA A MISTERPALMIERI anche oggi, non c'è la sfida ma i consigli eccoli!



3) Date un'occhiata in giro e subito vi accorgerete che giocano in tutti i campionati del globo terracqueo tranne che in uno. O sbaglio?



Via col terno che fa impressione per quanto siano alte le quote (chi vuole può anche unirle in ambi). La partita più bella è Chelsea-Tottenham. Ai bianchi mancherà Sua Maestà Kane ed è come dire Nembo Kid. Dall'altra parte Conte non ha concluso ancora niente quest'anno. Ha la finale di FA Cup e un posto migliore possibile da prendersi.



Liga spagnola con le due partite del pomeriggio. Nella prima, Malaga-Villarreal, non si può nemmeno capire cosa sia passato in testa ai banchi, che regalano il Villarreal oltre la pari. Per me sono letteralmente impazziti. Nella seconda, il derby basco tra Eibar e Real Sociedad, altra quota potabilissima per i padroni di casa. Se non si accontenteranno di un pari moscio, faranno a fette la Real basca. O no?



I CONSIGLI DI PASQUA



Chelsea-Tottenham 1 (quota 2.40)



Malaga-Villarreal 2 (2.15)



Eibar-Real Sociedad 1 (2.38)



Il terno vale 12.2 volte la posta





