Seratona. Con recupero di Serie A, quarto di finale di Coppa Italia, Premier League e Coppa d'Africa. Ditemi voi se si può andare al cinema stasera!



Via con Pescara-Fiorentina, per la quale solo l'over 2.5 può essere messo in campo. Gli adriatici devono scoprirsi ormai da qui fino alla fine della stagione e i loro avversari...



Passiamo all'Olimpico di Roma dove Dzeko e amici in un colpo devono cancellare l'eliminazione con lo Spezia di un anno fa e l'amara pillola indigesta di Marassi. Anche se amareggiati dal fatto di dover giocare la loro eventuale prima semifinale in mezzo alla trasferta con l'Inter e alla gara interna contro il Napoli, i giallorossi non possono fallirla. E vedo l'handicap/1.

Premier League dove gli 0-0 se li giochino gli altri. Nella palla di vetro si legge benissimo oggi. Per esempio, un bell'over 2.5 tra West Ham, che sicuramente cerca la controprova per far vedere che Payet era diventato un corpo estraneo, e City. Per esempio, un bell'1/handicap tra United e Hull, di nuovo faccia a faccia dopo la Coppa. Per esempio il gol tra Stoke e Everton.

Chiudo con la doppia X2 a favore dell'Egitto, in Coppa d'Africa. Per quello che viene fuori, la proposta mi piace. E parecchio.



I CONSIGLI DELLA GIORNATA



Pescara-Fiorentina X2 (quota 1.75)

Roma-Cesena 1/handicap (1.41)

West Ham-Manchester City over 2.5 (1.57)

Manchester United-Hull 1/handicap (1.46)

Stoke-Everton gol (1.68)

Burkina Faso-Egitto X2 (1.25)



La sestina vale 59 euro con 5 euro, escluso bonus.



