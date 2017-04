Si passa all'Europa League, dove le partite in cartellone sono quattro, tutte alle 21.05. Manifestazione in cui è rimasta una "big" (più di nome che di fatto) come lo United di Mou e sette "zatteranti" in cerca di fortuna. Squadre più o meno forti ma che a questo livello debbono sentirsi già soddisfatte o quasi. Con l'unica differenza che si può fare per il Lione, che ha ottimi giocatori in squadra (Lacazette, Tolisso, Gonalons) ma che se rincontrasse la Roma in altre condizioni filerebbe a casetta senza fare un fiato.



Oggi andata dei quarti. Parto da Mou che, nonostante i vari infortuni, a Bruxelles contro l'Anderlecht deve fare il minimo per tornare nella perfida Albione con il risultato. I belgi in casa hanno perso con il St.Etienne e questo dice della differenza. Chi non si fida metta la X2.



Passiamo proprio al Lione che riceve il Besiktas senza Quaresma acciaccato. Se i francesi non hanno staccato la spina, vincono senza se e senza ma.



Per far decollare la proposta, cosa ci potrebbe essere di meglio del pareggio tra Ajax e Schalke? Non è un miraggio come una fontana nel deserto, tutte e due potrebbero non voler uscire con un brutto risultato già all'andata, il pari ci sta.



Celta Vigo-Genk la lascio a quelli bravi solo perchè gli spagnoli potrebbero essere stati colpiti al cuore da quello che è successo a Pepito Rossi, campione sfortunato oltre l'indicibile. In caso contrario il Celta, squadra tosta, non credo che avrebbe avuto problemi. Almeno a vincere questa.



I CONSIGLI DELLA GIORNATA



Anderlecht-Manchester United 2 (quota 1.95)

Lione-Besiktas 1 (1.62)

Ajax-Schalke 04 X (3.40)



Il terno vale 54 euro con 5 euro.



Twitter @calcioepepe