Anche qui come venerdì scorso o quasi, con PSG e Athletic Bilbao che dovevano solo vincere e vinsero. Questa volta ci sono due partite con quota decisamente più alta ma sempre difficili da vedere in altro modo. Arsenal e Villarreal sono appoggiabili, vediamo perchè.



L'Arsenal viene da una delle più brutte esibizioni del ventennio-Wenger, a casa del Crystal Palace (3-0). Nell'occasione non può proprio fallire a meno che la squadra non si sia messa in testa di "cacciare" il proprio tecnico. La differenza è troppa, il Middle non vince da un secolo e nonostante Negredo sia tornato al gol non può proprio mettersi all'altezza. Seppure i punti gli servano e molto per provare a evitare la retrocessione.



Il Villarreal ha innestato la presa diretta e va in casa dell'Alaves, squadra in lotta per nulla e in momento a freccia in giù. Anche qui la vittoria esterna si fa decisamente preferire al resto della tabella.



In campo anche la Serie B, dalla quale estraggo i soliti over 1.5. Nel caso i miei preferiti sono Entella-Ternana, Brescia-Benevento, Verona-Cittadella e Frosinone-Novara.

Avsalut. E piano con la colomba al cioccolato!



I CONSIGLI DELLA GIORNATA



Middlesbrough-Arsenal 2 (quota 1.57)

Alaves-Villarreal 2 (2.55)

Entella-Ternana over 1.5 (1.27)

Brescia-Benevento over 1.5 (1.23)

Verona-Cittadella over 1.5 (1.27)

Frosinone-Novara over 1.5 (1.33)



La sestina vale 52 euro con 5 euro, escluso bonus.



