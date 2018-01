Sembra incredibile ma è così, altro giro altra corsa. In Premier League. Erano in pista entrambe martedì sera, Tottenham e West Ham. E calano di nuovo. In un derby estremamente sentito, soprattutto dagli uomini di Pochettino. Che soltanto a ottobre sono stati fatti secchi in Coppa, dopo che al 37' conducevano per 2-0. Da quella sera aspettano questa partita facendo il fuoco dal naso. Quindi al West Ham non lo salva nemmeno Bob Aggiustatutto.



Barcellona e Real Madrid in campo nell'andata della Coppa del Re, entrambe in trasferta. Ma niente di giocabile. Piuttosto vado su Leganes-Villarreal ed Espanyol-Levante. Due under 2.5 in una serata che richiede soltanto un cippettino per stare a vedere. E stop.



I CONSIGLI PER GIOVEDI':



Tottenham-West Ham 1/handicap (quota 1.80)



Leganes-Villarreal under 2.5 (1.50)



Espanyol-Levante under 2.5 (1.60)



Il terno vale 4.32 volte la posta



Twitter: @calcioepepe