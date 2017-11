Per essere l'unica che si giochi in Serie B, Pescara-Palermo fa seratona. Perché in campo c'è la capolista e il giocatore più forte della categoria, Nestorovski. Zeman invece mi pare stia attraversando la sua solita parentesi oscura: le ultime due partite (perse) mi fanno dire questo, l'ultima in casa col Brescia era da alzarsi e andarsene. Il periodo può continuare, i rosa sono un carrarmato.



In Bundesliga, se Eintracht Francoforte-Werder Brema non è il peggio del peggio ci va molto vicino. Il Werder soprattutto non appare minimamente quello che è stato. Si segna a fatica, probabile che si continui così.

Cosa che invece non dovrebbe succedere in Francia, tra Rennes e Bordeaux. Analizzato il ruolino delle due, possibile allungarsi sul gol.

Si chiude con Betis-Getafe nella Liga spagnola, dove invece voglio spendermi su "segna gol squadra ospite". La quota non è minima e il Getafe ci ha abituato a una velocità di crociera di una rete a partita, quando viaggia.



I CONSIGLI PER VENERDI':



Pescara-Palermo 2 (quota 2.90)

Eintracht Francoforte-Werder Brema under 2.5 (1.80)

Rennes-Bordeaux gol (1.83)

Betis-Getafe over 0.5 squadra ospite (1.38)



La quaterna vale 13.1 volte la posta.



@calcioepepe