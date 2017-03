Francesco Coco, ex terzino di Milan, Inter e Barcellona, parla delle due società milanesi a zonacalcio.net: "Il closing? Va detto che non sono contro l’arrivo di capitali esteri, anche se quello che sta accadendo ai rossoneri sembra una telenovela. Se potessi decidere, però, vorrei che il proprietario restasse Berlusconi, o comunque un italiano, perché non si acquista solo una società ma una identità, una storia. Inter? Massimo Moratti è stato un presidente vicino a tutti, a tifosi ed ai giocatori. Sembrava un vicino della porta accanto, quello che c’è sempre. Questa era la sua forza e da qui nasce l’amore viscerale per lui. La sua figura mancherà tanto. Suning, però, sta facendo bene e con grandi motivazioni specialmente verso il futuro. Se restano umili e coerenti con i loro progetti possono far bene. L’Inter è in mani sicure".