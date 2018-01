Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Massimo Coda ha parlato di mercato smentendo le voci sull'addio al Benevento: "In effetti ho ricevuto delle offerte importanti. Tuttavia ho sempre desiderato rimanere a Benevento anche perché il presidente Vigorito in estate mi ha voluto fortemente. Inoltre, mi piace come giochiamo e ora c’è anche grande feeling con De Zerbi. All’inizio forse abbiamo faticato a capirci, lui pensava che io non mi impegnassi sempre al massimo in allenamento mentre io avevo bisogno di gestirmi un po’. Tuttavia, non mi ha estromesso dalle sue scelte e adesso lo sto ripagando. Tra l’altro da punta centrale nel tridente mi trovo particolarmente a mio agio".



MERCATO - Un consiglio poi agli uomini mercato: "Attaccanti prestigiosi con cui ho giocato? Ho giocato con Lapadula a Nova Gorica, ma penso proprio che il riferimento sia a Cassano. Con lui a Parma stavo davvero per fare il definitivo salto di qualità. È un campione unico, bastava fare il movimento in profondità e sapevi già che sarebbe arrivato il pallone. Portarlo qui? In effetti non sarebbe male se Vigorito ci pensasse (ride, ndr), se Antonio si mette a posto fisicamente fa ancora la differenza".