Parlando ai microfoni di Inter Tv l'attaccante argentino Facundo Colidio ha commentato così la vittoria della Supercoppa Italiana: "Sono molto contento per la prima partita a San Siro, c'è stata la possibilità di giocare in un grande stadio, grande emozioni, ho fatto due gol che sono valsi la coppa, meglio di così non poteva andare. Mi sono preparato come le altre partite, tranquillo e rilassato sapendo che avrei dovuto dare tutto in campo. Sono contentissimo di aver segnato in una finale, per un argentino all'Inter ha un significato particolare, sto conoscendo meglio la squadra, sono arrivato da poco ma mi sto trovando bene, grazie anche allo staff. La rovesciata? E' arrivata la palla e l'unico modo per arrivarci era prenderla così ed è andata bene. Dedico la vittoria alla mia famiglia e alla mia ragazza, oggi presenti. E ora si va a festeggiare!".