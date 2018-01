La sua doppietta ha regalato alla Primavera di Vecchi il successo in Supercoppa contro la Roma e 500.000 alla società nerazzurra. Doppia soddisfazione per Facundo Colidio, che dopo aver brillato in Argentina con la maglia del Boca inizia a farsi notare anche in Italia. Per averlo i nerazzurri hanno versato nelle casse degli argentini un assegno da 7 milioni di euro complessivi, non pochi per un classe 2000, che però alla prima occasione ha immediatamente saputo sdebitarsi. Frutto degli accordi di sponsorizzazione presi con Suning, che prevedono appunto un esborso di 500.000 euro da parte dei cinesi per ogni competizione ufficiale conquistata dai ragazzi di Stefano Vecchi.