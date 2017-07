Sfumato Merè, la Sampdoria lavora ai possibili innesti per quanto riguarda la difesa. L'unica trattativa rimasta in piedi, al momento, è quella che riguarda Omar Colley, centrale gambiano classe 1992 del Genk. I blucerchiati hanno già l'accordo con il giocatore ma manca ancora quello con la dirigenza belga, che ha sempre sparato alto di fronte alle proposte doriane. La Samp però conta molto sulla volontà del difensore, che starebbe facendo pressione sul Genk per far sì che venga accettata la proposta blucerchiata. Stando a gianlucadimarzio.com la società genovese dovrebbe alzare ulteriormente la sua offerta sino a circa 8 milioni di euro per battere le ultime resistenze del club proprietario del cartellino.



Dopo il 'no' di Badstuber, invece, da Corte Lambruschini sembrano pronti a tornare alla carica di Gianmarco Ferrari, difensore del Sassuolo che ha vestito nella scorsa stagione la maglia del Sassuolo. I neroverdi lo considerano incedibile e hanno rifiutato un'offerta piuttosto corposa da parte della Samp (si parlava di circa oltre 8 milioni di euro) ma Ferrero e Romei sarebbero pronti al rilancio, formulando una proposta ulteriormente ritoccata per cercare di convincere gli emiliani.