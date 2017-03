L'ex difensore dell'Inter Fulvio Collovati ha parlato in questi terminin del trequartista della Juventus Marko Pjaca: "Entrato ancora una volta al posto di Dybala , sembra che voglia dimostrare sempre qualcosa, ma non ci riesce. Mi chiedo a questo punto se valga i soldi spesi dalla Juve, non riesce mai ad incidere del tutto. Lascia intravedere solo qualcosa. Poco spazio per lui? Non direi, ci sono giocatori come Schick, che entrano dalla panchina della Sampdoria e giocando 20 minuti e si rivelano decisivi segnando anche gol"