"Il futuro è Donnarumma, ultimamente non ha avuto un periodo brillante ma credo che sarà il futuro della Nazionale. Va messo in campo subito, niente giochini. Al portiere vanno date certezze, gli devi dire che sarà titolare. Già da queste amichevoli va provato Donnarumma in panchina per pianificare il futuro della Nazionale. Se chiami Buffon lo devi far giocare, non puoi chiamarlo e metterlo in panchina". Così Fulvio Collovati a Radio24.