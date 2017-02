Fulvio Collovati ha parlato al Corriere della Sera di Higuain ed Icardi che domenica sera si affronteranno con le rispettive squadre allo Stadium: ''Higuain nelle partite decisive non sbaglia mai. Il Pipita fa i gol che contano ed è in gran forma, anche per questo vedo ancora favorita la Juventus: non so se un gol come quello contro il Sassuolo un paio di mesi fa lo avrebbe segnato. Ha uno scatto micidiale sotto porta, anche se una volta noi difensori stavamo incollati all’avversario. Io avrei preferito marcare Icardi, che è più forte di testa. Higuain gira al largo, ha rapidità e il baricentro basso. Mauro più sta in Italia più cresce, ma a un attaccante non basta fare gol in Italia''.