Stan Collymore, ex portiere del Liverpool, dà un suggerimento legato a Buffon per i Reds a sorpresa: "Quello di cui il Liverpool ha bisogno ora è un portiere di alta qualità. Io direi di andare su un portiere con esperienza. Gigi Buffon parla di andare in pensione alla fine della stagione. Perché non fargli una super offerta? E' una presenza incredibile, un'icona del calcio incredibile per arrivare in un'altra grande squadra di calcio dalla Juventus e potrebbe dire: 'Posso giocare altri due anni qui, aiutare il prossimo portiere prodigio di Liverpool, e aiutare la squadra a vincere il titolo'. Che modo perfetto per chiudere la carriera sarebbe..."