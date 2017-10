Ultime due sfide di qualificazione per il Mondiale di Russia 2018, e in Sudamerica tutto è ancora aperto. Queste le parole di Cristian Zapata, difensore del Milan e della Colombia, pronto a tutto per battere il Paraguay: "Siamo pronti per questa finale, per questa gara complicata e difficile. Sappiamo che il Paraguay è una squadra forte, fisica, ma siamo concentrati per far bene. Vogliamo giocare il nostro calcio, palla al piede. Penso a dare il meglio per vincere con la Colombia, siamo concentrati su questo e poi penseremo al Perù. Quando vesto questa maglia vogliamo dare tutto per la Tricolor. Il cambio orario? Non ci preoccupa. Giocheremo alla morte, dove vogliamo i tre punti. Sono novanta minuti in cui vogliamo dare tutto per raggiungere la vittoria".