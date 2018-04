Il Colonia ha ufficializzato il rinnovo fino al giugno 2023 del terzino sinistro Jonas Hector, accostato di recente alla Juventus.



IL COMUNICATO UFFICIALE - Ecco le dichiarazioni del tedesco al sito ufficiale: "Il Colonia mi ha permesso di passare dal campionato regionale alla nazionale. Sono molto legato e grato a questo club e mi sento molto bene a Colonia. Sarebbe stato facile cambiare squadra dopo questa stagione, ma per me non è giusto. Abbiamo parlato spesso nelle ultime settimane e ci ho pensato molto. La decisione per me è definitiva: appartengo al Colonia e voglio con la squadra e i nostri fan fare ancora bene nella nuova stagione".