Francesco Colonnese, doppio ex di Inter e Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva nelle ore di vigilia del big match di San Siro. "Il Napoli dovrà comunque provare a giocarsela per vincere a San Siro, anche per una questione psicologica - le sue parole -, perché la Juventus difficilmente perde il primato una volta che lo conquista, come può accadere, anche se solo provvisoriamente, dopo il match pomeridiano contro l'Udinese".