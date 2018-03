Intervistato da RMC Sport, l’ex difensore dell’Inter, Francesco Colonnese, ha parlato della prossima sfida di campionato tra Inter e Napoli.



“Anche se il Napoli ha una qualità di gioco eccezionale e superiore all’Inter, andare a vincere al Meazza non sarà facile perché i nerazzurri hanno la Champions come obiettivo, anche se adesso le ambizioni di inizio anno sembrano un po' svanite. L’Inter deve ripartire dalla certezze che ha mostrato di avere nelle partite con le grandi squadre, quando forse aveva trovato quelle convinzioni che avevano fatto capire a tutti, dal di fuori, che la squadra fosse pronta per vivere una stagione migliore di quella che sta vivendo adesso. In quelle partite contro Juve, Napoli, Milan e Roma, l’Inter ha dimostrato di essere una squadra solida, che non perdeva mai negli scontri diretti. Per quanto riguarda il Napoli, invece, posso dire che viene da una brutta sconfitta contro la Roma e che deve tornare a fare risultato, perché se vuole puntare allo Scudetto non si può fermare”.